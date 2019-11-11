شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقيون يطالبون المجتمع الدولي بالتحرك لإدانة الإرهاب بندوة في جنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد حقوقيون مصريون صمت المجتمع الدولى على الدول الداعمة للارهاب في مصر والشرق الاوسط، لافتين إلى ان الارهاب يمثل ضغطا على الاوضاع السياسية والاقتصادية وبالتبعية على حالة حقوق الإنسان.

وأكد المشاركون في ندوة «الإرهاب وحقوق الانسان» خلال الندوة التي عقدت بمقر المجلس الدولى لحقوق بحينيف ونظمتها مؤسسة حقوقيات بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية وجمعية المراة والتنمية بالإسكندرية، وأدارها سعيد عبدالحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسانـ والذى أشار في كلمته إلى ان اوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدما ملحوظا ونحن مع الفريق الذي يرى ضرورة استمرار الحوار مع الؤسسات الحكومية المصرية من أحل حثها على تحسين حالة حقوق الانسان في مصر.

وقالت الدكتورة نهي بكر، عضو الهيئة الاستشاريه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تشهد خطوات إصلاحية جاده في مجال الاقتصاد منذ 2014، حيث تلاحمت الاراده السياسية مع الدعم الشعبي للقرارات الصادره في هذا الشأن مشيرة إلى أن الوضع كان سيئا للغاية بنهاية ٢٠١٣، حيث كان الدعم يذهب لغير مستحقيه، والكهرباء لم تكن متوفرة، والبنية التحتية متهالكة، والعملة الصعبة نضبت من البنك المركزي لتصل إلى ١٦ بليون دولار، ولكن بعد الإجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة على مر الخمس سنوات الأخيرة شهدت مصر تطورا في نسب النمو الاقتصادي، لتصل إلى ٥،٦٪؜، وجذب الأستثمارات الأجنبية، وتحسين البنية التحتية من خلال المشاريع العملاقة، وشبكة الطرق، مما ادي إلى خفض نسبة البطالة إلى ٧،٥٪؜، وتقليص الفساد من خلال استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد. تزامن مع ذلك جهود لمساندة غير القادرين من خلال برامج محدده مثل تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات، والدعم النقدي، والقضاء على العشوائيات لتوفير حياة كريمه، وتوفير المياة النظيفة إلى ٩٠٪؜ من المصريين وتغطية شبكة الصرف الصحي ل ٦٤٪؜ من السكان، وبرامج التغذية المدرسية التي غطت ١١ مليون طفل

واضافات بكر ان هناك العديد من التحديات التي تواجه خطوات الأصلاح بالبلاد وعلى رأسها تحدي الإرهاب مشيرة ،إلى ان الحدود لدينا حدود مفتوحة مع دول الجوار التي تأن تحت انهيار الصراعات المسلحة، فهناك آلاف المجاهدين انتقلوا إلى لييبا وبالتالى هناك تهديد بانتقالهم الله مصر، مما ادي لتكثيف الجهود المصرية لتأمين الحدود،

وواصلت: «منذ عام 2016 لم ترصد التقارير أي محاولات لعمليات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية مؤكدة أن الدولة تعمل رغم ما يواجها من تحديات لمحاربة الهجرة غير الشرعية».

وتابعت بكر، هناك اتجاه داخل الدولة لتغيير الخطاب الدينى المتطرف لمحاربة الارهاب من خلال تعديل المناهج الدراسية، وانشاء الأزهر للمرصد الذي يتعامل مع كل ما هو متطرف على الانترنت بلغات متعدده.

وأكدت أن مصر رغم ما شهدته من تحديات إلا أنها فتحت الباب لاستقبال ما يفوق عن 5 ملايين لاجئ من جنسيات عربية وافربقية مشيرة إلى أن مصر تتعامل مع هذا الكم الكبير من اللاجئين وفق آلية التعايش والاندماج وليس العزلة وبناء مخيمات مخصصة لهم لأن مصر تري ان هذا دورها في دعم دول الجوار والقارة الأفريقية

وكشف أحمد عليبة الخبير في برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أنه تم تدمير المئات من الأنفاق في سيناء التي كان يتم استخدامها لتهريب السلاح وتسلل العناصر الإرهابيه إلى سيناء. مؤكدًا على ان مصر نجحت في تقويض الظاهره وتواصل ما تبقي للقضاء عليها باعتبارها ظاهره مستمره.

وقال عليبة ان العمليات الإرهابية زادت في مصدر عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبالتزامن مع ظهور تنظيم داعش على الساحة الإقليمية بدأ التعامل مع الوضع في سيناء من خلال خطة استراتيجية للتعامل مع الملف في سيناء، معتبرا أنها استراتيجية شاملة لجهود مكافحة الإرهاب والتنمية على التوازي وهو ما لم يحدث نماذج في الإقليم، كما راعت مصر قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان في كافة تلك الإجراءات؛ حيث كان هناك تشديد من القيادة السياسية على مراعاة ذلك .

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وأكدت دينا الصرفي باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، ان التطرف والإرهاب يشكلان تهديد للأمن والسلامة الاجتماعي قائلة:«لا يمكن ربط الإرهاب باى دين من الأديان ولا يمكن تبريره باى شكل من الأشكال، مشددة على أن القضاء على الإرهاب قضية مجتمعية تشارك فيها كافة الأطراف والشراكة مع قوي المجتمع ومؤسساته .

وقال بلال منصور باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية ان 60 % من الشباب يشكلون النسبة الأكبر من تعداد مصر، وأن هناك اتجاه من الدولة مؤخرا لفتح الباب أمامهم لتولى مناصب قيادية، مضيفا تم منح 200 مليون جنية مصري لدعم المشروعات الشباب بالإضافة إلى دعم برامج الشباب.

وكشف أحمد عليبة، الخبير الخبير في برنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أنه تم تدمير المئات من الأنفاق في سيناء التي كان يتم استخدامها لتهريب السلاح وتسلل العناصر الإرهابيه إلى سيناء. مؤكدًا على ان مصر نجحت في تقويض الظاهره وتواصل ما تبقي للقضاء عليها باعتبارها ظاهره مستمرة.

وقال عليبة ان العمليات الإرهابية زادت في مصدر عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبالتزامن مع ظهور تنظيم داعش على الساحة الإقليمية بدأ التعامل مع الوضع في سيناء من خلال خطة استراتيجية للتعامل مع الملف في سيناء، معتبرا أنها استراتيجية شاملة لجهود مكافحة الإرهاب والتنمية على التوازي وهو ما لم يحدث نماذج في الإقليم، كما راعت مصر قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان في كافة تلك الإجراءات؛ حيث كان هناك تشديد من القيادة السياسية على مراعاة ذلك .

وأكدت دينا الصرفي باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية، ان التطرف والإرهاب يشكلان تهديد للأمن والسلامة الاجتماعي قائلة:«لا يمكن ربط الإرهاب باى دين من الأديان ولا يمكن تبريره باى شكل من الأشكال، مشددة على أن القضاء على الإرهاب قضية مجتمعية تشارك فيها كافة الأطراف والشراكة مع قوي المجتمع ومؤسساته .

وقال بلال منصور باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاقتصادية ان 60 % من الشباب يشكلون النسبة الأكبر من تعداد مصر، وأن هناك اتجاه من الدولة مؤخرا لفتح الباب أمامهم لتولى مناصب قيادية، مضيفا تم منح 200 مليون جنية مصري لدعم المشروعات الشباب بالإضافة إلى دعم برامج الشباب .

وأكدت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المراة والتنمية بالإسكندرية، أن الدولة المصرية عملت على تمكين المراة من خلال التشريعات والقوانين التي انصفت المراة وخاصة تغليظ عقوبة ختان الاناث والتحرش وحرمان المراة من الإرث.

من جانبه، تساءل عصام شيحة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن الدول والمنظمات الداعمة للجماعات الإرهابية بهذا الشكل، قائلا«نرصد حالة من التربص بشأن مصر».

وانتقد شيحة القنوات والمنصات الإعلامية التي تأوي الإرهاب وتدعم العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد معتبرا أن الوضع الدولي يسمح ويغض الطرف عن تلك الدول وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر

وتخلل اللقاء عرض الفيلم التسجيلي «حكاية وطن» لأول مرة داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف.