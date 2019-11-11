شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبناء دور رعاية الأيتام يروي تفاصيل سرقة أمواله وطرده (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ياسر زكي، أحد ابناء دور رعاية الأيتام، إنه تربى في دور الأيتام وتعرض للضرب المبرح والقسوة منذ صغره من قبل القائمين على الدار، مشيرا إلى أنه كان يعمل بصحبة الأطفال في الدار منذ صغر سنهم وكانوا يقومون «بتحويش الأموال» التي يحصلون عليها مقابل عملهم، إلا أن الدار كانت تسرق الأموال التي يحصلون عليها مقابل العمل؛ علاوة على مبالغ التبرعات التي كانت تأتي لكل منهم باسمه.

وأضاف «زكي»، خلال لقائه ببرنامج «حواديت شارعنا»، الذي يقدمه الإعلامي سامح دراز، والمذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أنه بصحبة الأطفال الذين كانوا معه في الدار عندما علموا بسرقة أموالهم من قبل القائمين عل الدار، طالبوا الدار بضرورة إعادة الأموال ولكن القائمين على الدار طردوه منذ حوالي 7 سنوات وكان «حدث» حينها؛ لأنه أول من طالب بضرورة إعادة الأموال للأطفال جميعا.

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وأضح أن المبلغ الخاص به والذي تم سرقته يقدر بـ44 ألف جنيه، مشيرا إلى أن القائمين على الدار لم يسلموه أي أوراق خاصة به عندما طردوه وهو من قام بعمل البطاقة الشخصية وباقي الأوراق لنفسه، موضحا أنه عندما طالب الدار برد الأموال لهم قالوا له إن أمواله مسروقة.

وأشار إلى أن القائمين على الدار وعدوه بأنه سيحصل على أمواله عندما ينتهي من فترة الجيش، إلا أنه عندما طالبهم رفضوا وجعلوه سارقا لكي يتخصلوا من مسؤوليته.