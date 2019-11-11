شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني". Advertisements وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المسئول الصيني أشاد بالدور المصري المحوري في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن مصر بما تشهده من نهضة تنموية تعد سوقاً واعدا للاستثمارات والشركات الصينية.

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