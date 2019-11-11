الأوقاف تعلن انطلاق البرنامج التأهيلى الثانى لتدريب 140 من الأئمة الجدد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق البرنامج التأهيلى الثانى للأئمة الجدد بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية، والذى عقد اليوم الاثنين وحتى 25 نوفمبر الجارى، ويضم هذا البرنامج 140 إماما من الأئمة الجدد من مختلف محافظات الجمهورية، ويقوم بتدريبهم وتأهيلهم نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين فى جميع فنون العلم والمعرفة .
وقالت وزارة الاوقاف، إن البرنامج يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف فى تأهيل السادة الأئمة الجدد علميًا وإداريًا وماليًا وتطوير الأداء الدعوى والعلمى والمهنى للسادة الأئمة ومنهجها فى تجديد الخطاب الدينى، ونشر صحيح الإسلام بفكر دعوى وسطى مستنير يحترم الأديان، ويرعى حرمة الإنسان، ويحافظ على حقوق الأوطان.
جدير بالذكر أن الوزير اعتمد أربع دورات تدريبية متتالية تشمل 560 إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية للتدريب فى الفترة من 27 / 10 / 2019م إلى 26 / 12 / 2019م .
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