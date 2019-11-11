شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 50 % من أطباء الدفعة التكميلية تكليف سبتمبر 2019 بالزمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 340 طبيبًا من خريجى الدفعة التكميلية الحالية حركة تكليف سبتمبر 2019، ببرنامج الزمالة المصرية، وذلك بنسبة تقترب من الـ 50 % حتى الآن.

وأوضح البيان، أن تسجيل الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية يأتى ضمن خطة الوزارة لتعديل نظام تدريب الأطباء المطبق بوزارة الصحة منذ سنوات، حيث سيتم تدريب 100% من الأطباء المكلفين على التخصصات الطبية المختلفة منذ اليوم الأول للتكليف، دون تغيير فى قانون أو نظام التكليف المطبق، مشيرًا إلى أن تعديل نظام التدريب لا يحتاج إلى أى تعديل تشريعى.

وأضاف أن التعديل الجديد لنظام التدريب تم تطبيقه على الدفعة الحالية لتوفير فرص تدريب طبى مهنى لجميع الأطباء بعد أن كان يحصل حوالى نصف الأطباء فقط على الفرص التدريبية سواء بمستشفيات وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية طوال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن ذلك النظام التدريبى يعد أحد مشروعات الإصلاح الصحى الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية من مقدمى الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض المصرى، وفى إطار دعم القيادة السياسية لبناء الإنسان المصرى ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، أنه لم يتم إجراء أى تعديلات بقانون التكليف الحالى، وأن مدة التكليف القانونية كما هى لم تتغير فى نظام التدريب الجديد، مضيفًا أن الطبيب يكلف على مديرية الشئون الصحية حيث توجد درجته المالية بها ويمكنه تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام.

Advertisements

وتابع أن مستشفيات وزارة الصحة المعتمدة والجارى اعتمادها قادرة على استيعاب كل أعداد الخريجين للالتحاق بالزمالة المصرية، موضحًا أنه كون الزمالة المصرية كانت تدرب 2000 طبيب فى السنوات الماضية، لا يعنى ذلك أن تلك هى القدرة الاستيعابية للمستشفيات، ولكن كان ذلك مرتبطًا ببعض التحديات تم التغلب عليها، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا فى رفع كفاءة مستشفياتها، حيث تتبنى الوزارة حاليًا أكثر من 100 مشروع لرفع كفاءة مستشفيات ووحدات وزارة الصحة والسكان.

وفيما يتعلق بتدريب عدد من مدربى الزمالة المصرية بجامعة هارفارد، أوضح أنه سيكون تدريبًا على طرق التعليم والتدريب، بما يرفع من كفاءة المدربين، وذلك من أجل توحيد نظام التدريب والتعليم ببرنامج الزمالة المصرية.