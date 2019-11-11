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الأوقاف تعلن بدء العمل بزيادات مرتبات الدعاة وتلقى شهادات الدكتوراة والماجستير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن بدء تلقيها شهادات الدكتوراة والماجستير التى حصل عليها الدعاة وتتسلمها حتى نهاية الشهر الجارى لعمل التسوية وزيادة بدل صعود المنبر ضمن أساسى المرتب.

 

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وشددت الوزارة على انه سيتم احتساب الدرجات والشهادات المعتمدة ضمن زيادات أساسي المرتب وان عدم التقدم حتى نهاية نوفمبر سيسقط الحق القانونى للتسوية.

 

ويأتى القرار على غرار زيادات الدعاة التى تصل لـ1000 جنيه للحاصل على الدكتوراة و800 للماجستير، و600 لليسانس.

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