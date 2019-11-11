شكرا لقرائتكم خبر عن الأقباط يبدأون الاحتفال بمولد مارجرجس بالرزيقات.. قداسات يومية وتوافد الأساقفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ آلاف الأقباط اليوم الاثنين الاحتفال بأول أيام مولد مارجرجس بالرزيقات بمحافظة الأقصر إذ يترأس الأنبا مرقس احتفالات هذا العام مندوبًا عن اللجنة الباباوية.

وقال الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، أن الاحتفالات تجرى بصلوات قداس يومية وبمشاركة الأساقفة الانبا هدرا مطران أسوان، والانبا بيمن أسقف نقادة وقوص وعدد من أساقفة الصعيد.

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جهزت إدارة دير مارجرجس فعاليات الاحتفال بالزفة وطواف الشمامسة بصورة يومية والتى انطلقت عصر اليوم وتستمر وحتى يوم السبت 16 نوفمبر الجارى، وهى الليلة الختامية للاحتفال بحضور الآلاف من المحبين من شعب الكنيسة.

كان الأقباط قد توافدوا على دير مارجرجس بالرزيقات للقيام بأعمال التخييم ونصب الخيام فى محيط الدير بالمنطقة التى حددتها إدارة الدير لهذا العام، حيث تشهد الفعاليات احتفالات طوال الأيام السبعة بالمولد الترانيم والأناشيد والعظات اليومية للآباء المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة.

جدير بالذكر أن الاحتفال الرسمى بذكرى الشهيد مارجرجس فى دير الرزيقات تجرى سنويًا فى الفترة من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهى المناسبة التى توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مارجرجس فى مدينة "اللد" بفلسطين، لكن المئات من الأسر تسافر قبل هذا الموعد للإقامة بالدير على مساحة تزيد على 60 فدانا بداخل خيام أقيمت خصيصا لهذا الغرض بخلاف المنطقة المحيطة التى تكتظ بالآلاف من الزوار مع اقتراب الليلة الختامية، ويشار إلى أن تاريخ بناء دير ماجرجس بالرزيقات يعود إلى الفترة ما بين عامى 1850 إلى 1870 ميلادية وفى بعض الروايات الأخرى إلى ما قبل عام 1896 فى عهد الأنبا مرقص أسقف كرسى إسنا فى ذلك الوقت وورد ذكره فى كتابى تحفة السائلين ودليل المتحف القبطى.