شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: «المراجعة الدورية» فرصة لحصر ما حققناه في كافة المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، ان الوفد المصري برئاسة المستشار عمر مروان عقد اجتماعًا، الإثنين، مع المجموعة الإسلامية برئاسة المندوب الدائم لباكستان ولقاء آخر مع مجموعة دول عدم الانحياز واستعرض معهم أهم محتوي التقرير المصري وما تضمنه من معلومات، واستمع الوفد إلى أسئلة واستفسارات الدول.

وأضاف «جمال الدين» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن «مندوبي الدول أعربوا خلال الاجتماعين عن دعمهم لمصر ومزيد من التقدم»، مشيرًا إلى أن «هناك اجتماعا مع المجموعة العربية والإفريقية ويقوم الوزير بإبراز أهم ما تضمنه التقرير والرد على ما يثار من معلومات هدفها تسميم الأوضاع كما يريده البعض، وشرحنا الإطار القانونى والتشريعي».

وأضاف: «وعدوا جميعا بالتفاعل مع الوفد المصري وطرح أسئلة وهناك لقاءات تعقد مع مصر دولة واثقة من نفسها ونحن لا ندعي الكمال ومثل باقي الدول نسعي إلى مزيد من الإصلاح وتطوير تشريعاتنا ونتصدى لأى مشاكل أو تحديات وفرصة لحصر ما حققناه وأنجزناه في كافة المجالات»، مشددًا على أن «عملية حقوق الإنسان كاملة ولا تقبل التجزئة».