شكرا لقرائتكم خبر عن «وفد حقوق الإنسان» يعقد اجتماعًا تشاوريًا مع الدول الإفريقية الإسلامية بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الوفد المصري المشارك لاستعراض تقرير مصر الوطني الشامل لملف مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، برئاسة المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، والسفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، الإثنين، اجتماعًا مع مجموعة الدول الإفريقية الإسلامية بمقر المجلس.

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واستعرض الوفد الجهود المصرية وأبرز ما يتضمنه التقرير الوطني بشأن الحالة المصرية، والمنتظر استعراضه، الأربعاء المقبل. ويضم الوفد المصري برئاسة مروان كلا من السفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية، ومستشارين من مجلس النواب، وممثل عن النيابة العامة، والمجلس القومي لحقوق المرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

وقال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «آلية الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، آلية أممية دورية تقوم بها جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل 4 سنوات، سواء كانت تلك الدولة كبيرة أو وصغيرة، حتى لا يعتقد أحد أننا أمام محاكمة، هذا إجراء أممي ملتزمون به مثل باق كل الدول».

وأضاف «مروان» أن «مصر نفذت نحو 92% من حجم التوصيات التي التزمنا بها في 2014»، منتقدًا ما تتعرض له مصر من هجوم من خلال إصدار بعض الجهات تقارير مغلوطة عن حقيقة الأوضاع في البلاد قائلًا :«هناك تربص تجاه مصر من خلال اعتماد البعض على تقارير مغلوطة ومحاولة الترويج لها على أنها حقائق»، معتبرًا أن «نشر الحقائق والتوثيق لها، ينفي أي ادعاءات وتدحض أي أكاذيب في الخارج أو الداخل».