شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال الأعمال»: فرص واعدة أمام شركات المقاولات لتنفيذ مشروعات بأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة هوجر للإنشاء والتعمير، إن هناك فرصا كبيرة وواعدة للشركات المصرية المتخصصة في أعمال المقاولات والاستشارات الهندسية في تصدير خدماتها لأسواق أفريقيا.

وأضاف «عوض»، أن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي بجانب اتفاقيات التعاون الثنائي واهتمام الرئيس السيسي والحكومة بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية حافز كبير لدخول القطاع الخاص إلى أفريقيا في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الشركات الوطنية خاصة العاملة في قطاع الإسكان والمقاولات والاستشارات الهندسية تمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تؤهلها للمنافسة في أسواق أفريقيا.

Advertisements

وكشف أن شركته تدرس الوضع القانوني في كينيا للدخول في مناقصات لتنفيذ مشروعات الاسكان الاجتماعي، لافتا إلى أن الشركة عقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها ضمن الجناح المصري بمعرض «Big5 Construct East Africa» الذي عقد بالعاصمة نيروبي في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري مع مسؤولين حكوميين وشركات أفريقية تضمنت عرضا لأبرز المشروعات السكنية التي تأتي ضمن أولويات الحكومة الكينية حالياً.

وأوضح أن السفير المصري بكينيا أبلغ الشركات المصرية العارضين والمشاركين بالمعرض أن الرئيس الكيني يولي اهتماما كبيرًا بقطاع البناء ومشروعات الإسكان الاجتماعي وهو ما يمثل فرص واعدة لمصر في الدخول في مشروعات مشتركة مع الجانب الكيني وفرصة لتنافس «هوجر» في عقود المقاولات الخاصة بمشروعات الاسكان والبنية التحتية.

وأكد «عوض» أن المشاركة المصرية في الجناح الرسمي كانت إيجابية للغاية وحققت نجاحا كبيرا على مستوي الترويج للشركات الوطنية وأمكانياتها وخبراتها الكبيرة خاصة وان الجناح المصري غطي جميع قطاعات ومجالات التشييد والمقاولات ومواد البناء، كما حظي المعرض بإقبال كثيف من المشترين الدوليين والعارضين من مختلف دول العالم، حيث شاركت كلا من مصر والإمارات والسعودية وايطاليا والمانيا وبلجيكا والصين وروسيا وكوريا والمكسيك وجنوب افريقيا بجانب العديد من الدول.

وأشار إلى أن السفارة المصرية والمحلق التجاري في كينيا لعبا دوراً بارزا في نجاح المشاركة المصرية وقام بتنظيم عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين الشركات الوطنية والمشترين الدوليين والشركات الافريقية ما شجع الشركات في الدخول في أفريقيا خاصة في مجالات الاسكان الاجتماعي.