شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة طافية بترعة الخليل بشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تكثف مباحث مركز شبين القناطر بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة عثر عليها أهالى منطقة الوكلاء دائرة المركز، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى فى عزبة الوكلاء دائرة المركز يفيد بعثورهم على جثة لذكر عائمة على مياه ترعة الخليل، وانتقلت الأجهزة الأمنية والإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لذكر يرتدى ملابسه كاملة وتم نقلها إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق.

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