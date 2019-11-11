شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء تكليف سبتمبر»: لن نسجل بالنظام الجديد.. ونطالب بالمساواة بدفعتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نقابة الأطباء مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين، للإعلان عن موقف أطباء دفعة سبتمبر 2019 (التكميلية)، من نظام التكليف الجديد، وأعلن أطباء التكليف عن رفضهم تطبيق النظام الجديد عليهم، لما يحيطه من غموض، مؤكدين أنهم لن يسجلوا على النظام الجديد، مطالبين بمساواتهم بدفعتهم الأصلية وتكليفهم على النظام القديم التي كلفت عليه باقي الدفعة.

وقال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، إن موضوع التكليف من أكثر الموضوعات المتعلقة بالنقابة سخونة وأهمية في الوقت الحالي، لما له من تأثير على مستقبل الأطباء والمنظومة الصحية، وبالتالي على المرضى، مؤكدًا أنه حزين بسبب حالة التراشق الموجودة بين الوزارة والنقابة، وأي جهة تنفيذية على وجه العموم.

وأضاف: «لم أتواصل مع وزارة الصحة إطلاقا لمناقشة المشروع، ولم أعلن موافقتي على هذا النظام لأي شخص، وأن تواصل النقابة مع مسئولين بالوزارة كان لمعرفة تفاصيل هذا النظام ولم نسمع ردا حتى الآن، كما تواصلنا معهم لتحديد لقاء بيني وبين الوزيرة دون رد حتى الآن، وأؤكد أن النقابة وأنا بصفتي نقيبا ومدرسا جامعيا هدفي هو تطوير الأطباء وتدريبهم، وايجاد فرصة لجميعهم بعد انتهاء من امتيازهم للدراسات العليا، ولكن المعلن في النظام الجديد هو أمر غير واقعي في الوقت الحالي، ففكرة زيادة اعداد الأطباء المدربين ليدربوا 8000 طبيب، بدلا من 2000 أمر صعب تصوره، وكذلك الأمر بالنسبة للمستشفيات، ونرى تأجيل الموضوع لحين دراسته ومناقشته مع المعنيين».

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وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام النقابة، أن تصريحات وزارة الصحة بأن النقيب أو شباب الأطباء وافقوا على النظام غير حقيقي، لأن النظام به تفاصيل غير مكتملة وواضحة، ولا يمكن أن يقبل طبيب التسجيل على برنامج مبهم، رغم وجود عنوان براق له وهو إلحاق كل الأطباء بالزمالة وتدريب جميع الخريجين.

وأوضح «الطاهر» أن إقرار النظام لم يأخذ شكل القرار، ولكن تم الإعلان عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم ترد أي ورقة بتفاصيله، رغم مطالبات النقابة المستمرة بالإعلان عن تفاصيل النظام الجديد، أو تحديد لقاء بين النقيب والوزيرة، وهو مالم ترد عليه الوزارة حتى الآن، ولكن الرفض المستمر لإعلان النظام مكتوب يثير علامات استفهام حول النظام نفسه، مطالبا بالإعلان عن تفاصيل النظام، وتأجيل تطبيق النظام لحين دراسته.

وسرد الأطباء تفاصيل اعتراضهم على النظام، فقال الدكتور محمد سمير، أحد أطباء دفعة تكليف سبتمبر 2019، أن الوزارة أعلنت عن تطبيق النظام القديم في الجريدة الرسمية في 21 أغسطس الماضي، وبالفعل سجل عدد كبير من الأطباء، لكنهم فوجئوا بعدد محدود من المحافظات، دون الباقي، فاعترضوا على ذلك، فأعلنت الوزارة عن تعديل النظام، واغلق الموقع، وأعلنت الوزارة عن تطبيق نظام جديد، على صفحة الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمات الطبية، وناقشنا التكليف عليها مع شخص يدعي الدكتور أحمد نصر، ليتم فتح الموقع في 28 أكتوبر طبقا للنظام الجديد.

وأكد عادل البار، أن النظام غير واضح لهم، متسائلا عن عدد المستشفيات المجهزة، والمدربين وما التخصصات المتوفرة، وعرفنا أن الوزارة لديها عجز في مدربي الزمالة حيث اعلنت طلبها وظائف مدربين، وتوزيع اطباء التكليف لا يعرفون هل سيتم توزيعهم على الأقاليم بناء على الدرجات الحاصلين عليه، وهل سيكون هناك تمييز للمكلفين في المناطق النائية أم لا.

وشدد أطباء الدفعة التكميلية، البالغ عددهم 832 طبيبا، على أنهم اتفقوا على ألا يسجلوا في النظام الجديد بأي حال من الأحوال، وأنه يجب مساواتهم مع دفعتهم الرئيسية (دفعة تكليف مارس 2019)، وتكليفهم على النظام القديم، لحين الإعلان عن النظام الجديد ودراسته ومناقشته مع النقابة باعتبارها ممثلا عن الأطباء.