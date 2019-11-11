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رئيس جامعة القاهرة يؤدي صلاة الغائب على طالبة طب بيطري المتوفاه أمس

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محمد كامل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، صلاة الغائب على الطالبة لمياء محمد السيد، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، وذلك في ساحة مدينة الطالبات بالجيزة، وبحضور النواب وعمداء بعض الكليات. وقدم «الخشت»، العزاء لزملاء الطالبة بالمدينة، وأكد لهم إنه سيتم شراء مناشر منزلية داخلية لحماية الطالبات من أي مخاطر قد يتعرضن لها.

واستمع رئيس الجامعة للطالبات ووعد بالاستجابة لجميع مطالبهم وتنفيذها، موجهًا مدير المدن الجامعية بتنفيذ كافة المطالب، قائلًا: طلباتكم أوامر وهاتوا ورقة بيضاء أوقع عليها والتنفيذ بالأمر المباشر.

وكانت الطالبة لمياء محمد السيد إبراهيم، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الطب البيطري، توفيت أمس بعد سقوطها من الشرفة بمدينة الطالبات بالجيزة نتيجة اختلال توازنها أثناء نشر ملابسها.

رئيس جامعة القاهرة يؤدي صلاة الغائب على طالبة طب بيطري المتوفاه أمس بالمدينة الجامعية‎
رئيس جامعة القاهرة يؤدي صلاة الغائب على طالبة طب بيطري المتوفاه أمس بالمدينة الجامعية‎
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