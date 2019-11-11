شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير جديد من «الأرصاد» بشأن طقس الأيام المقبلة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور أشرف صابر زكي، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ يوم الاربعاء 13-11-2019 حيث تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر قد تمتد إلى مناطق من جنوب الصعيد.

وقال «زكي» خلال بيان له اليوم الاثنين، إن حالة عدم الاستقرار ستمتد يوم الخميس لتشمل أغلب السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة وتكون غزيرة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتوقع البيان أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار اعتبارا من يوم الجمعة مع استمرار فرص سقوط الأمطار المتوسطة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات لتعود إلى المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعه للتحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة فهي كالاتي :

السواحـل الشمالية الشرقية وشمال سيناء من 29 إلى 25 درجة مئوية .

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السواحل الشمالية الغربية من 30 إلى 25 درجة مئوية .

محافظات الوجه البحرى والقاهرة من 32 إلى 27 درجة مئوية

محافظات شمال الصعيد من 33 إلى 28 درجة مئوية .

محافظات جنوب الصعيد من 34 إلى 33 درجة مئوية .

محافظات جنـوب ســيناء من 33 إلى 32 درجة مئوية .

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمسئولين باتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لمثل هذه الحالات .

كما يمكن الإتصال بالهيئة للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مــــدار الـ 24 ساعة على التليفون الآتي 24646721.