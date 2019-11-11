شكرا لقرائتكم خبر عن سجين بـ«طرة»: نتلقى الرعاية الكاملة.. والوضع داخل السجن مختلف تمامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الداخلية، الاثنين، المنتدى الثالث للسجون، بمقر منطقة سجون طرة، تحت رعاية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لشرح أوجه الرعاية الصحية للسجناء، وألقى الضوء على حجم التطور الكبير لدى المستشفيات التابعة لقطاع السجون، بإشراف اللواء أشرف عز العرب، مساعد الوزير لقطاع السجون.

شارك في المنتدى، عدداً من القيادات الأمنية والإعلاميين والصحفيين، والعديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية بالداخلية وقطاع السجون. كما تفقد وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة حقوق الإنسان وأعضاء مجلس النواب سجني مزرعة طرة وعنبر الزراعة، وشهدوا حرص وزارة الداخلية، على توفير الرعاية للمسجونين، على مستوى الجمهورية، والتى شهدت تطورا كبيرا وفقا المعايير الدولية، فضلا عن رعاية طبية وغذائية وأسرية للمسجونين.

وأعرب السجناء داخل منطقة سجون طرة في المعادي، عن تقديرهم لوزارة الداخلية ومصلحة السجون للاهتمام بهم، والمعاملة الكريمة التي يتلقوها خلال فترة قضاء عقوبتهم.

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وقال أحد السجناء: «البعض لديه فكرة مغلوطة عن السجون، فالأمر هنا مختلف، حيث يتم السماح لنا بممارسة الرياضة والتوجه للمكتبات للقراءة، وهنا يوجد من حصل على دراجات علمية كبيرة من خلف أسوار السجون، فضلاً عن أماكن ممارسة الهوايات مثل الموسيقى والغناء والإنشاد، وغيرها من الهوايات المختلفة».

والتقط سجين آخر أطراف الحديث، قائلاً: «نشارك في المشروعات الكبيرة داخل السجون، ونحصل على هامش ربح جراء هذا العمل، ويمكننا العمل في هذا المجال بعد خروجنا من السجن، حيث تعلمنا العديد من الحرف التي تدر علينا رزق حلال».

وداخل مستشفى السجون، قال سجين: «يوجد هنا رعاية كاملة للنزلاء، ويتم الفحص الدوري وعلاجنا باستمرار، وتوجد أجهزة حديثة ومتطورة داخل مستشفى السجن، وإذا استدعى الأمر نقل النزيل للخارج يتم نقله لتلقي العلاج أو إجراء عملية جراحية».

ولفت السجين، إلى أن «مصلحة السجون تسمح لهم باستقبال ذويهم باستمرار في أوقات الزيارات الرسمية»، مشيراً إلى أن «ما تبثه المنظمات المشبوهة وعلى رأسها هيومان رايتس لا أساس له وعبارة عن تقارير مضروبة، فالوضع داخل السجن مختلف تماماً، وهناك زيارات مستمرة من الجهات المعنية للتأكد من معاملتنا بشكل كريم»، قائلاً: «الإخوان بيتكلموا وهم قاعدين على مكاتبهم في قطر وتركيا ويروجون الأكاذيب».