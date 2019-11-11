شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بـ«اقتحام قسم شرطة التبين» للغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة 37 متهمًا في القضية المعروفة بـ«اقتحام قسم التبين» للغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى. كانت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، ألغت أحكام السجن على 47 متهمًا وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.