السيسي يوجه الحكومة بمواصلة ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، برئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. ووجه الرئيس بمواصلة العمل على دعم وتنشيط التجارة الداخلية فيما يخص السلع التموينية. كما وجه بمواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتكار والغش التجارى، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. كما وجه الرئيس برفع كفاءة شبكات التوزيع لزيادة القدرة على منع الاستغلال.

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