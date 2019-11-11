تقرير بالفيديو يكشف تفاصيل الخلافات بين تركيا وقطر وتبادل الاتهامات بينهما

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وأوضح التقرير أن التحالف التركى والقطرى أصبح مهددا، بسبب التشكيك والهجوم المتبادل مع بعضهما البعض، حيث طلبت تركيا رسميا من قطر التخلص من موظفيها فى الجزيرة الإنجليزية بعد هجومهم على تركيا.
ورصد التقرير هجوم الإعلام التركى على قطر، وتغطية انتهاك قطر لحقوق العمالة وتعذيبهم، وصولا إلى استضافة شخصيات انتقدت سياسات تميم بن حمد، كما رصد التقرير تفاصيل لأول مرة عن الخلافات بين البلدين والتراشق المستمر بين إعلامهم.
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