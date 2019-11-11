السيسى لمسئول صيني: التنمية وتغيير الواقع للأفضل سبيل مكافحة الفكر المتطرف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الصين في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين. وقال الرئيس، إن التنمية وتغيير الواقع للأفضل يمثلان السبيل الأنسب لمكافحة الفكر المتطرف بجانب الجهود الأمنية. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم رئيس المجلس الاستشاري الصيني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني". Advertisements وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن المسئول الصيني أشاد بالدور المصري المحوري في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن مصر بما تشهده من نهضة تنموية، تعد سوقاً واعدا للاستثمارات والشركات الصينية.

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