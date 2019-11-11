"إسفكسيا الخنق ورمال في الفم".. حلم الثراء يودي بحياة شاب داخل حفرة بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات مصرع شاب انهارت عليه رمال حفرة في أثناء تنقيبه عن الآثار في المنطقة الأثرية بالجيزة، اليوم الاثنين.

البداية تعود إلى استدعاء أسرة الشاب "سيد أبو هاشم" 20 سنة، مفتش الصحة بقرية أبو صير بمركز البدرشين، لتوقيع الكشف الطبي على نجلهم المتوفى، ومنحهم تصريح بالدفن، لكنه لاحظ وجود آثار خنق، ورمال داخل فمه، فأبلغ الجهات المختصة.

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انتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العميد حسام لافي، مأمور قسم البدرشين، والرائد أحمد عكاشة، رئيس المباحث، وتبين أنه في أثناء مباشرة المتوفى وآخرين أعمال الحفر خلسة بالمنطقة الأثرية بسقارة، انهارت عليه الرمال فلقي مصرعه إثر إصابته بإسفكسيا الخنق.

حسب التحريات التي أشرف عليها العقيد أيمن الشرقاوي، مفتش مباحث العياط والبدرشين، انتشلت أسرة الشاب جثته، ونقلوه إلى المنزل خشية افتضاح أمرهم.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط مكان الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.