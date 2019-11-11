"الجنايات" تؤجل محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة 34 مُتهمًا بـ"اقتحام قسم التبين"، لجلسة غد الثلاثاء؛ لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، يوم 5 نوفمبر 2016، قضت بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التي أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

وألغت محكمة النقض، في 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا في قضية "اقتحام قسم التبين"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى مغايرة.