مصرع شاب داخل حفرة في المنطقة الأثرية بسقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب مصرعه إثر انهيار رمال حفرة عليه في أثناء تنقيبه عن الآثار في المنطقة الأثرية بالجيزة.

تلقى مدير إدارة تأمين المنطقة الأثرية إشارة من شرطة النجدة بانهيار حفرة في منطقة سقارة ووجود حالة وفاة.

التحريات الأولية أفادت بأنه في أثناء تنقيب شاب يبلغ من العمر 20 سنة، عن الآثار، انهارت عليه رمال الحفرة، مما اسفر عن مصرعه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.