لحيازته أسلحة وذخائر.. السجن 3 سنوات لشخص في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم "أيمن. أ" بالسجن 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، لاتهامه بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة نصر.

وأسندت النيابة للمتهم "أيمن. أ"، تهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص، بدائرة قسم مدينة نصر.

كانت بداية الواقعة، بتلقي قسم مدينة نصر بلاغ يفيد بقيام المتهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية، وبالانتقال تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.