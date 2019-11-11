"بتنشر الغسيل".. النيابة تستمع للشهود في سقوط طالبة من شرفة المدينة الجامعية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تستمع نيابة جنوب الجيزة لأقوال الشهود في واقعة سقوط طالبة بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة من الشرفة للوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن الجثة.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الفتاة سقطت من الطابق السادس حيث قامت بالوقوف على منضدة لتتمكن من "نشر الغسيل"، وتبين عدم وجود قطع حديدية بالنافذة لربط الأحبال عليها وإنما رطبت الأحبال بضلفتي النافذة

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كان العقيد محمد سلامة، مأمور قسم شرطة الجيزة، تلقى بلاغا بسقوط إحدى الطالبات من نافذة غرفتها بمدينة الطالبات في ميدان الجيزة.

انتقلت قوة بقيادة المقدم مصطفى كمال، ومعاونه الرائد هشام فتحي، وتبين أنها تدعى "لمياء" 20 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، أصل إقامتها سمسطا بني سويف، لقيت مصرعها إثر سقوطها من علو، وإصابتها بكسر في قاع الجمجمة وبجوارها ثلاثة أحبال بلاستيكية مُثبت عليها ملابس مبللة خاصة بها.

بالانتقال إلى غرفتها رقم 19 بالطابق السادس، تبين وجود منضدة أسفل النافذة، وآثار بلل بالغرفة، وملابس مبللة أيضا؛ إذ إنها كانت تنشر ملابسها على أحبال مربوطة بضلفتي الشيش الخاصة بالنافذة.