5 ديسمبر.. الحكم على متهمين بسرقة مواطنين بالإكراه في مدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الإثنين، الحكم على متهمين اثنين بسرقة المواطنين بالإكراه لجلسة 5 ديسمبر المقبل.
وأسندت النيابة للمتهمين "جابر. م" و"محمود. ش" تهمة سرقة المجني عليهما "م. أ"، و"ر. أ" بالإكراه، بأن أشهرا في وجهيهما الأسلحة النارية، مما أدى لشل مقاومتهما، واستوليا بتلك الطريقة على المسروقات، وفرا هاربين حتى تم ضبطهما.
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