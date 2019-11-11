ضبط هارب من حكم إعدام في قضية قتل بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت قوات الأمن، عامل، هارب من حكم غيابي بالإعدام في قضية قتل عمد بمحيط سكنه بالبساتين.

وتمكن الرائدان أحمد مختار وأحمد سمير، معاونا مباحث قسم شرطة البساتين، من ضبط "ك. م"، عامل، بمحيط سكنه في منطقة بئر أم سلطان، كونه مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل عمد والمقضي فيها بالإعدام، وأصل بلدته مركز ساقلته في محافظة سوهاج.

وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الجنوب، والعقيد وائل الشموتي، مفتش المباحث، بالحكم الصادر ضده أقر به.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، مدير قطاع الجنوب، والعميد حازم النجار، مأمور قسم البساتين، والنقيب محمد حسن، رئيس التحقيقات، إلى النيابة العامة.