ضبط مقاول محكوم عليه بغرامة مليون وربع جنيه في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ضبطت قوات الأمن، مقاول صادر ضده أحكام غيابية بغرامة تصل حوالي مليون وربع جنيه في الشرابية.
وتمكن المقدم أحمد الكيلاني، رئيس مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط "ن. ع" مقاول، ومقيم دائرة القسم، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 أحكام غرامة مباني، بإجمالي مليون و200 ألف جنيه.
وبمواجهة المتهم أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة العميد أحمد صفوت، مأمور قسم الشرابية، إلى النيابة العامة.
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