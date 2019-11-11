فيديو وصور.. اللقطات الأولى لعبور عطارد أمام الشمس من سماء القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- جلال المسري:

في ظاهرة فلكية نادرة، مر كوكب عطارد أمام الشمس، في الساعة 2 و35 دقيقة من عصر اليوم، وهو حدث لا يمكن مشاهدته مجددا قبل عام 2032.

ونقل الخليج 365 الحدث النادر الذي يتكرر 13 مرة كل 100 عام، بالاشتراك مع دكتور عمر عبد الوهاب، المتخصص في علوم الفلك، عبر البث المباشر.

وظهر كوكب عطارد كنقطة صغيرة سوداء مستديرة تتحرك ببطء شديد عبر قرص الشمس، وسيستمر الحدث الفلكي من الساعة 2 و35 دقيقة عصر اليوم حتى 5 و20 دقيقة مساء، عندما يصل كوكب عطارد إلى منتصف قرص الشمس تقريبًا.

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ونشر دكتور عمر عبد الوهاب، صورة واضحة لعبور كوكب عطارد من أمام الشمس من سماء القاهرة.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن فتح أبوابه في المقر الرئيسي بحلوان، لاستقبال الجمهور من المهتمين بعلم الفلك ومحبيه لمشاهدة ومتابعة مرور كوكب عطارد أمام قرص الشمس.

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