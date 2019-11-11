ضبط مليون و500 ألف جنيه مع راكبين قبل سفرهما إلى الامارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أحبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، تهريب مليون ونصف جنيه، أخفاها راكبين قبل سفرهما إلى الأمارات داخل جيوب سحرية بحقائبهما، جرى إلغاء سفرهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما. جرى الاشتباة في راكب (م.ج) من قبل إدارة البحث الجنائي وإدارة تامين الركاب، أثناء إنهاء إجراءات سفر طائرة مصر للطيران المتجهة إلى دبى، وبفتح حقائبه وتفتيشها عثر بداخلها على 600 ألف جنيه، وعلى نفس الرحلة تم ضبط راكب آخر (م،ع)، بحوزته 935 ألف جنيه داخل جيبو سحرية بحقائبه. أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية، وإلغاء سفرهما وإحالتهما إلى النيابة.​

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