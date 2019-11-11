بعد توجيهات عبدالعال.. "زراعة البرلمان" تبحث حل أزمة الكلاب الضالة الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تبدأ لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، مناقشة مشكلة الكلاب الضالة، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، بالاشتراك مع مكتب لجنة الادارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والري، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، لمناقشة ملف الكلاب الضالة.

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وقال هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أنّ اللجنة ستبحث المشكلة، في ضوء ما توصلت اليه لجنة الإدارة المحلية بالمجلس بشأن الملف، والتي سبق وتناولت الملف بشكل جيد في عدد من الاجتماعات بدور الانعقاد الماضي، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين، وانتهت إلى عدد من التوصيات الهامة.

وأكد الحصري، أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعها، النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة الإدارة المحلية، بحضور الجهات الحكومية المعنية وجهات المجتمع المدني، من أجل الخروج بالتوصيات النهائية، لمواجهة أزمة الكلاب الضالة، وإعداد تقرير بشأنها، وعرضه على رئيس المجلس.

وأضاف الحصري، أن انتشار الكلاب الضالة، ظاهرة تستحق دراسة أسبابها والوقوف عليها وبحث الحلول المناسبة، سواء من خلال منح صلاحيات لجهات حكومية أو إشراك عدد من الجهات في ذلك الملف، من أجل الأزمة وحماية المواطنين والحفاظ على التوازن البيئي في ذات الوقت. ​