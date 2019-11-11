فرج عامر يقدم طلب إحاطة بشأن "المراتب المغشوشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم:

تقدم فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بطلب إحاطة بشأن مصانع بير السلم التي تنتج المراتب "المغشوشة"، والتي تستخدم خامات مجهولة المصدر في الإنتاج كما أنها تدون على منتجاتها أسماء وعلامات تجارية مغشوشة ومقلدة.

وأضاف عامر أنه نظرا لرخص ثمنها وعدم الرقابة على الإعلانات الخاصة بها والتأكد من حقيقتها، فإن الكثيرين يقبلون على شرائها ظنًا منهم أنها فرصة للتوفير، في حين أنها عملية نصب تؤدي إلى أضرار صحية لاحقة.

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واردف رئيس لجنة الصناعة أن الغش بصناعة المراتب يأتي عن طريق حيل مصانع "بير السلم" لتقليد الماركات الشهيرة والمعروفة بجودة خامتها عالميًا وأسعارها المرتفعة، واستخدام خامات رديئة للغاية، وتُباع بأسعار منخفضة وتلجأ هذه المصانع لإضافة كلمة إلى اسم الماركة الشهيرة كنوع من الغش التجاري في محاولة لإقناع المستهلك بالانتماء إلى الأصلية.

وأضاف أن هذه المراتب تتهالك بعد فترة قليلة من الشراء، كما أنها لا تحوي إسفنجًا من الأساس، فبعض المصانع تعمل على وضع طبقة مما يسمى "الفِل" زهيدة الثمن، وتعمل على تبطينها بطبقة من الإسفنج الرقيقة للغاية، ووضع أسفلها "السوست"، والتي بالنهاية تمنحها الارتفاع المطلوب دون وضع طبقة الإسفنج التي تعد كمرحلة أساسية في تصميم أي مرتبة.

وطالب رئيس لجنة الصناعة باتخاذ خطوات حاسمة ضد عمليات الغش التجاري ومواجهة مصانع بير السلم والإعلانات الكاذبة.