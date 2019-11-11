قرار نهائي من "الكهرباء" بشأن طريقة حساب استهلاك أبراج محطات الاتصالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قرارًا بشأن محاسبة أبراج محطات الاتصالات لتقوية شبكات المحمول من خلال كتاب دوري على الموقع الرسمي للجهاز، بالنسبة للمحطات التي يتعذر عداد كهرباء بها، حيث تم تحديد كمية الكهرباء المستهلك لهذه المحطات.

ووفقًا لقرار الجهاز يتم محاسبة محطات تقوية المحمول المنفردة بواقع 3500 كيلو وات ساعة شهريًا وبالنسبة للمشتركة 6500 كيلو وات ساعة شهريًا، ويتم حساب قيمة الاستهلاك وفقًا لأسعار المشتركين على الجهد المنخفض 380 فولت.

وتقوم شركات الاتصالات بسداد قيمة الاستهلاك من خلال مبلغ سنوي يعادل قيمة الطاقة الكهربائية المقدرة في قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ويتجاوز‭ ‬عدد‭ ‬أبراج‭ ‬شركات‭ ‬المحمول‭ ‬‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المحافظات،‭ ‬30‭ ‬ألفا‭ ‬تقريبا،‭ ‬ويعمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ %‬70‭ ‬منها‭ ‬بالطاقة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬فيما‭ ‬يعتمد‭ %‬25‭ ‬على‭ ‬مولدات‭ ‬الديزل‭ ‬والسولار،‭ ‬و‭%‬5‭‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية،‭ ‬والتي ‬تنتشر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬حول‭ ‬جميع‭ ‬الطرق‭ ‬الصحراوية،‭ ‬مثل‭ ‬سيوة‭ ‬ومرسى‭ ‬مطروح‭ ‬وجنوب‭ ‬سيناء‭.‬​