وزير الكهرباء يعقد اجتماعا لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعًا للجلسة الخامسة لعام 2019 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادات الهيئة.

وأكد الدكتور شاكر في تصريحات له بحسب بيان، أن الاجتماعات تأتي لمتابعة ما تم إنجازه في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة حتى 2035، ورفع إتاحية المحطات، ورفع كفاءة الوحدات.

أوضح الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة تطور أداء هيئة الطاقة المتجددة واستعراض ما قامت الهيئة باتخاذه من إجراءات لتسوية مستحقاتها لدى الجهات الحكومية المختلفة، وهي الإجراءات التي أدت إلى تحصيل حوالي 300 مليون جنيه خلال عام 2019.

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كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة موقف مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، حيث بلغت إجمالي القدرات المركبة من مشروعات القطاعين الحكومي والخاص 5700 ميجاوات منها 1375 ميجاوات من طاقة الرياح، و1520 ميجاوات من الخلايا الشمسية، ومنها 2832 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية.

كما أشار إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة 2022، حيث تم الانتهاء من إجراءات التشغيل التجاري لمجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة 1465 ميجاوات، فضلا عن الانتهاء من تشغيل أول محطة رياح بنظام BOO بقدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، إضافة إلي العديد من المشروعات المستقبلية في مراحل مختلفة من التطوير والتي تبلغ إجمالي قدراتها حوالي 2200 ميجاوات.

وفي إطار التعاون الدولي والإقليمي مع الوكالات والمؤسسات الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة، شارك وفد مصري في اجتماعات مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA وذلك خلال الفترة من 3 - 6 نوفمبر 2019 بمدينة أبو ظبي، حيث تم استعراض جوانب التعاون بين الوكالة ومصر في إعداد خارطة طريق الطاقة المتجددة - مصر 2030 وكذلك مؤتمر مصر للطاقة المتجددة المنعقد في أكتوبر 2018، كما أكد الوفد المصري خلال لقائه مع سعادة المدير العام للوكالة على استمرار التعاون بين الجانبين وترحيب الجانب المصري باستضافة أحد المؤتمرات الإقليمية التي تعتزم الوكالة تنظيمها خلال العامين القادمين بهدف حذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة واستعراض التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال.

وفى نهاية الإجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية خفض التكلفة، مشيداً أيضاً بالتعاون المثمر مع الجهات المعنية والتي تتعاون مع الهيئة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.