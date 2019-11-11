مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": "فيديو جنسي" يتسبب بقتل نقاش لأخيه.. ومقتل 3 خفراء بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": "فيديو جنسي" يتسبب بقتل نقاش لأخيه.. ومقتل 3 خفراء بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

"كسر بالجمجمة".. تفاصيل سقوط طالبة من الطابق الـ6 بالمدينة الطلابية لجامعة القاهرة

كشفت تحريات ومعاينة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية في واقعة سقوط طالبة بكلية الطب البيطري بمدينة الطالبات، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. للتفاصيل اضغط هنا.

بـ"ملابس حريمي".. شيف هندي يصور خطيب ابنته في كرداسة

استدرج شيف هندي الجنسية وأسرته، عامل رخام، إلى منزلهم وصوراه مرتديا ملابس حريمي أعلى ملابسه، بمركز كرداسة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. للتفاصيل اضغط هنا. للتفاصيل اضغط هنا.

مرضى مستشفى سجن طره يشيدون بمستوى الرعاية لـ وفد النواب والإعلاميين

تفقد اللواء أشرف عز العرب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع العلاقات والإعلام، وعدد من قيادات وزارة الداخلية وأعضاء مجلس النواب والإعلامين، مستشفى سجن طره. للتفاصيل اضغط هنا.



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ضبط عاطلين بحوزتهما 240 طربة حشيش بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش. للتفاصيل اضغط هنا. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 240 طربة لمخدر الحشيش. للتفاصيل اضغط هنا. والدة "منتحر الفيسبوك": "راح يخطب بنت فأهلها رفضوه علشان عاطل"

استمعت نيابة السلام، لأقوال والدة عاطل انتحر شنقًا، في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك.للتفاصيل اضغط هنا. "كسر دماغه بشاكوش".. نقاش يقتل شقيقه بسبب "فيديو جنسي" مع زوجته

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف ملابسات اختفاء نجار عقب وقوع مشاجرة بينه وبين شقيقه، وتبين أن شقيقه وراء قتله بسبب وجود علاقة بينه وبين زوجته، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.للتفاصيل اضغط هنا.

