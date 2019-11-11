مصر | السجن 3 سنوات والغرامة لعاطل بتهمة حيازة أسلحة وزخيرة بمدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم "أيمن.أ" بالسجن 3 سنوات وغرامة 2000 جنيه، لاتهامه بحياز ة أسلحة وذخائر نارية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى وبعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهم "أيمن.أ"، تهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص، بدائرة قسم مدينة نصر.

كانت بداية الواقعة، بتلقى قسم مدينة نصر بلاغ يفيد بقيام المتهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية، وبالانتقال تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم، وتحرير المحضر اللازم، وتوالت النيابة التحقيقات.