مصر | المحكمة التأديبية العليا توقف طعن أستاذا جامعيا لتقاعسه عن حضور الجلسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحكمة التأديبية العليا توقف طعن أستاذا جامعيا لتقاعسه عن حضور الجلسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاقبت المحكمة التأديبية العليا، أستاذا جامعيا بإحدي كليات الطب، بوقف طعنه على قرار مجازاته بعقوبة الإنذار لسفره خارج البلاد من دون الحصول على إذن سفر، جزائيًا لمدة شهر، لتقاعسه عن إحضار ما كلفت به المحكمة لمدة ٥ جلسات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وترجع وقائع الطعن إلى قيام الأستاذ الجامعي، بتقديمه طلبا إلى رئيس مجلس كلية الطب بإحدي الجامعات لمنحه اجازة لمرافقة زوجته التى تعمل بدولة اليمن للعام الدراسي ٢٠١٤٢٠١٥، وتقدم بكافة المستندات المطلوبة وسافر، ونظرا لظروف الحرب الأهلية التى اجتاحت دولة اليمن مكث هناك عدة أشهر، وعاد الى ارض الوطن عام ٢٠١٦، وتفاجأ بصدور رئيس الجامعة التي يعمل بها قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار للسفر دون الحصول على إذن.

وطلبت المحكمة من الطاعن بتقديم ما يفيد اللجوء الي لجنة التوفيق في بعض المنازاعات، وعلي مدار ٥ جلسات تقاعس االاستاذ الجامعي عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة.

واستندت المحكمة في وقف الطعن، علي رغبة المُشرع في القضاء علي ما يلجأ اليه بعض المتقاضين من أساليب تسبب في اطالة أمد النزاع، مما يترتب عليه زيادة عدد القضايا أمام المحاكم، وأجاز المُشرع للمحكمة اذا تخلف المدعي عن تقديم ما حدده القضاء، بوقف سير الدعوى، وإذا لم يطلب المدعي السير في دعواه خلال ١٥ يوما التالية، جاز للمحكمة الحكم باعتبار الطعن كأنه لم يكن.