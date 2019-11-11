أخبار مصر | وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع أحمد الهنداوي، السكرتير العام للمنظمة الكشفية العالمية، لمناقشة آخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بملف استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمى في اغسطس ٢٠٢٠ بشرم الشيخ.

وأكد وزير الشباب، استعداد الوزارة لتقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لاستضافة المؤتمر العالمي الذى يعد أحد أهم الأحداث الشبابية التى تقام على مستوى العالم من خلال واحدة من أهم المؤسسات العالمية الرائدة فى مجال العمل الشبابى وهى الحركة الكشفية العالمية.