أخبار مصر | وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة: مستعدون لاستضافة المؤتمر الكشفي العالمي 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد وزير الشباب، استعداد الوزارة لتقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لاستضافة المؤتمر العالمي الذى يعد أحد أهم الأحداث الشبابية التى تقام على مستوى العالم من خلال واحدة من أهم المؤسسات العالمية الرائدة فى مجال العمل الشبابى وهى الحركة الكشفية العالمية.
وأشار "صبحي" إلى أنه سيتابع كافة المستجدات والاستعدادات الخاصة باستضافة المؤتمر وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية لفعاليات المؤتمر.
ووجه "صبحي" الشكر والتقدير للمنظمة الكشفية العالمية لثقتها فى الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة وقدراتنا التنظيمية الإدارية والفنية واللوجستية والبشرية فى إخراج المؤتمر بما يليق والحركة الكشفية العالمية وسمعة مصر العالمية وريادتها القارية فى استضافة مختلف الأحداث والمظاهرات القارية والعالمية الشبابية منها والرياضية.
وأكد "الهنداوي" أن مصر العمود الفقري للوطن العربى وهى القلب النابض وشريانا حقيقى للكشافة العربية
وطرح السكرتير العام للمنظمة الكشفية العالمية عدد من الاستفسارات الخاصة بملف المؤتمر العالمي بمصر ٢٠٢٠ أجاب عليها رئيس الاتحاد والمفوض الدولي.
وأكد "الهنداوي" أن مجلس إدارة الاتحاد ووزارة الشباب يعملان على قلب رجل واحد لإنجاح استضافة مصر للمؤتمر والذى يشارك فية ١٧٩ دولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حمدي رئيس المنظمة العربية الكشفية، محمد عباس رئيس الاتحاد المصري للكشافة والمرشدات، والدكتورة أيمان عبد الجابر مدير عام الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ولفيف من قيادات الحركة الكشفية العالمية والاقليمية والمصرية.