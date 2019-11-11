شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: نأمل افتتاح 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، أن مناهج التكنولوجيا التطبيقية على أحدث ما يكون وفق المعايير العالمية لأنها تكسب الطالب مهارات حقيقة تحتاجها سوق العمل المحلية والدولية.

وأضاف «مجاهد» خلال افتتاح مدرسة أحمد تعلب الفندقية لتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، الإثنين، أن الشريك الصناعى في هذه المدرسة يكسب الطالب مهارة ويمنحه حافزا ماديا، داعيا جميع الشركاء في الصناعة القطاع الخاص وأصحاب الشركات بالعمل والتعاون مع الوزارة، مشيرًا إلى أنه نأمل أن نضيف 10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية سنويا ومع حلول عام 2030 يكون لدى الوزارة 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية.

وأكد أن «مصر لن تنهض فنيا إلا من خلال خبراء فنيين اكتسبوا مهارة حقيقة تخدم الصناعة وسوق العمل، ولدينا خلطة سحرية من الشركاء في مدارس التكنولوجية التطبيقية»، مشيرًا إلى أن «مدراس التكنولوجيا ذات طبيعة خاصة جعلتها تختلف عن جميع المدارس بمصر، فهي تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم».

وأوضح «مجاهد» أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر، ذلك بالإضافة إلى تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها.

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وأضاف أن الوزارة تعطي فرصا متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مع التأكيد على ضرورة اجتياز المتقدم اختبارات في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ذلك الإضافة إلى المقابلة الشخصية والكشف الطبي.

وبدأت مراسم افتتاح المدرسة بترديد الطلاب لنشيد يا أغلى اسم في الوجود، ثم بعض التمارين الرياضية التنافسية بين الطلاب والطالبات، وتم تجهيز مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع مجموعة شركات أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، وهي مدرسة متخصصة في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.

ويتم توفير العديد من المميزات لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أبرزها توفير البيئة التعليمية المتميزة، والتدريب العملي بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وإمكانية الحصول على مكافآت مالية أثناء فترات التدريب العملي، ومنح دراسية للطلبة المتفوقين، وأيضًا فرص تعيين في شركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

من جانبها، أعلنت مؤسسة مصر الخير، أنها قامت بتكوين شراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومجموعة امريكانا، لإنشاء مجمع تعليمي متخصص في إدارة وتشغيل المطعم يتبع نظام 3+2+2 بالتعاون مع شريك تعليمي دولي متخصص، حيث تكون الدراسة في المدارس الثانوية الفندقية المتخصصة بمدرسة (الشهيد أحمد حامد تعلب بمدينة نصر) في تخصص المطاعم لمدة 3 سنوات يمنح خلالها الطالب شهادة دبلوم فني معتمد دوليًا تؤهله للعمل في المطاعم بوظيفة عضو فريق بالمطعم Team Member من الشريك التعليمي الدولي City & Guilds، ثم يلتحق الطلاب من الخريجين بكلية سياحة وفنادق جامعة حلوان لمدة عامين( +2) للحصول على دبلوم فني فوق متوسط يؤهله للعمل كمشرف في المطاعم Supervisor، وبعد الانتهاء من هذه المرحلة يلتحق الطلاب من الحاصلين على الدبلوم الفني فوق المتوسط بكلية السياحة والفنادق– جامعة حلوان لمدة عامين آخرين (+2)، للحصول على بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي يؤهله للعمل كمدير أو مساعد مدير في المطاعم.

من جانبها، وجهت حبيبة عز مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني ومدير وحدة المدارس التكنولوجيا التطبيقية، رسالة لطلاب مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية لتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، قائلة: «لازم تحلموا وتقدموا أفضل ما لديكم لمدرستكم».

وأضافت أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدأ منذ عام ونصف وأتى ثماره بفضل الطلبة ومجهودهم، ويجب أن يكون الطالب فخور بمدرسته والوزارة ترى أن طلاب هذه المدارس فخر لأي شخص، لافتة إلى أن الوزارة لديها 11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية وهذه المدارس أثبتت نجاحها بشكل كبير وكل طالب أخذ فرصة الدخول والالتحاق يجب أن قائد التنوير وخط الدفاع عن الصناعة المصرية وسيكون طلاب هذه المدارس قدوة لمن يرغب في الالتحاق بهذه المدارس.