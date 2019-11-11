شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع يبحث مع نائب وزير الصناعة الروسي سُبل تفعيل بروتوكول التعاون مع «AK BARS» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الإثنين، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أوليج ريازانتسيف، وبرفقته قيادات شركة «AK BARS» الروسية إحدى الشركات العالمية الكبرى في مجال بناء السفن، بهدف بحث سبل تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة «AK BARS» لتطوير ترسانات الهيئة وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات إصلاح وبناء السفن بكافة أنواعها وفئاتها، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

ضم الوفد الروسي الممثل التجاري الروسي في مصر، ورئيس مجلس إدارة شركة «AK BARS»، والمدير التنفيذي للشركة، والمدير العام لمركز تكنولوجيا بناء وإصلاح السفن. كما حضر اللقاء عدد من اعضاء مجلس إدارة الهيئة ورؤساء شركات كل من الشركة البورسعيدية وشركة القناة للإنشاءات البحرية وشركة ترسانة السويس البحرية ومستشار رئيس الهيئة للترسانات.

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يستهدف بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة «AK BARS» الروسية تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتي الهيئة وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة بمنطقة الجونة بالتفريعة الشرقية ببورسعيد وفق التكنولوجيا الأحدث في مجال صناعة السفن.

خلال الاجتماع، استعرض الجانب الروسي أجندة العمل المقترحة وتصورات عملية التطوير، علاوة على مناقشة الجوانب الفنية والإدارية ونتائج الجولات التفقدية بترسانات الهيئة.

في كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد الروسي، وأعرب عن ثقته في أن يثمر التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة «AK BARS» الروسية عن تحقيق النتائج المرجوة في ظل رغبة الجانبين لتحويل بنود الاتفاق إلى خطوات تنفيذية، لافتاً إلى أن جهود تطوير ترسانات الهيئة وشركاتها التابعة تمضي بخطى ثابتة في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم الاستفادة منها وتنمية قدراتها ومواردها البشرية والفنية.

فيما أكد نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي أن علاقات التعاون المصرية الروسية تشهد انفتاحاً غير مسبوق في كافة المجالات وتحظى بدعم رئاسي وحكومي من البلدين، مُشيداً بالتعاون القائم لتطوير ترسانات الهيئة باعتبارها مجالاً جيداً للاستثمار وفي ظل ما تحظى به شركة «AKABARS» الروسية من خبرات متراكمة في مجال إصلاح وبناء السفن. جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الثانية للوفد الروسي بعد توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة «AKA BARS» الروسية.