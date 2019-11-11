شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: استمرار تحديث دراسات السحب الآمن للخزانات الجوفية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الإثنين، اجتماعًا مع المعنيين بدراسة تحديث الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، والمركز القومى لبحوث المياه بوزارة الموارد المائية والرى والقيادات التنفيذية بقطاع المياه الجوفية بالوزارة.

وقال «عبدالعاطي» في تصريحات صحفية، الإثنين، إن تلك الدراسة ينفذها قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع مركز الدراسات والتصميمات للمشروعات المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة لمتابعة تقدم الدراسة وعرض المخرجات النهائية المتوقعة للمرحلة الاولي ومناطق التنمية المقترحة وكذلك الأعمال اللازمة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.

ووجه الوزير بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للبدء في تنفيذ تلك الأعمال مشيدا بالجهد المبذول في حصر وتبويب بيانات الآبار الجوفية وكذلك تحديث خرائط امكانات المياه الجوفية وإنتاج خرائط جديدة لمناطق التنمية المقترحة بناء على بيانات الابار ونتائج الأعمال الاستكشافية مع متابعة السحب الآمن من الآبار طبقا للمقننات المحددة مع الاستخدام الرشيد بما يحافظ على استدامة المورد والحفاظ على نوعيته.