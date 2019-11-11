شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: إغلاق 3 منشآت غذائية ببلقاس لوجود خطر داهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، إغلاق 3 منشآت غذائية مخالفة لوجود خطر داهم ونقص في الاشتراطات الصحية، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري.

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جاء ذلك بناء توصية لجان المتابعة بمديرية الصحة بقيادة الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة على المنشآت التي تقدم المواد الغذائية شملت، مكان إعداد وتجهيز مطعم، ومخزن خضراوات ومستلزمات إنتاج لمطعم، ومحل مخبوزات بشارع الجمهورية بمدينة بلقاس، وتم تحرير محضرين للمدير المسؤول.

وقال محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم إعدام 50 كيلو جرام خضراوات لتغير في الخواص، في حملة قامت بها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة على عدد من محلات ومطاعم ومعامل ومنافذ البيع بنطاق المدينة.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.