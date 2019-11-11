شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على جولة الإعادة في الانتخابات الطلابية بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت جولة الإعادة في انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات، الإثنين، وشهدت إقبالًا من الطلاب على اختيارممثليهم بلجان الاتحاد المختلفة.

في الإسماعيلية، أعلن الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، أن جولة الإعادة لانتخابات اتحاد طلاب الجامعة شهدت إقبالا كبيرًا لحسم المقاعد المتنافس عليها، مؤكدًا على حرص الجامعة على دعم الاتحادات الطلابية للقيام بدورها في تمثيل الطلاب، وتنظيم الأنشطة الطلابية، ودعم التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن غدًا الثلاثاء، سيشهد إجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، وبعد غد الأربعاء، سيقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات لتنتهي الانتخابات، الخميس المقبل، بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأكد الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية، أن الجولة الأولى من الانتخابات شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الطلاب، حيث توافد الطلاب منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الإدلاء بالأصوات لاختيار من يمثلهم، مشيرًا إلى أن نفس معدل الإقبال كان في جولة الإعادة بما يعكس الوعي الطلابي بالمشاركة في الانتخابات كأحد أهم مظاهر الديمقراطية في الجامعة.

وفي بني سويف، تابع الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة سير إجراء جولة الإعادة لانتخابات اتحاد الطلاب حيث تفقد كليات الحقوق والتجارة والآداب.

وأكد رئيس الجامعة أن هناك زيادة في الوعي بأهمية المشاركة في الاتحادات الطلابية كونها أحد أشكال التدريب على ممارسة الديمقراطية.

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وفي المنيا، يتنافس، غدًا الثلاثاء، 280 طالبًا وطالبة على مقاعد رئيس اتحاد الطلاب ومساعده بكل كلية والبالغ عددها 20 كلية بالجامعة، ضمن المرحلة الثانية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات التي بدأت الأسبوع الماضي وتستمر حتي نهاية الأسبوع الجاري.

وقال وليد عبدالقوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، إن في المرحلة الأولى انتهت بفوز 280 طالبا وطالبة بين 863 مرشحا، داخل 20 كلية بعضوية لجان الأنشطة الرياضية، والأسر، والفنية، والثقافية، وجوالة وخدمة عامة، واجتماعية ورحلات، وعلمي، بفرق كليات الجامعة العشرين للعام الجامعي 2019/2020.

وأضاف «عبدالقوي» أن المرحلة الثانية ستشهد انتخاب رئيس الاتحاد والمساعد بكل كلية، حيث يتم تصعيدهم للمرحلة الثالثة التي تشهد انتخاب الرئيس والمساعد لاتحاد طلاب الجامعة في الرابع عشر من نفس الشهر.

وفي مطروح، قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن اللائحة تنص على ضرورة مشاركة 50% من الطلبة في العملية الانتخابية بالجولة الأولى، وفي حال عدم اكتمال النصاب تتم جولة الإعادة بنسبة 20% +1 من عدد الطلبة، مضيفًا أنه في حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.

وأكد أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تراقب مدى الالتزام بكافة القواعد والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية حتى انتهاء التصويت وعمليات الفرز.

وحث طلاب الكليات التي تجرى بها جولة الإعادة في انتخابات الاتحادات الطلابية، بضرورة المشاركة بجدية لاختيار ممثليهم من الطلاب واكتمال اللجان المختلفة التي تمثل الهيكل التنظيمي لكل كلية.

وأكد على الطلاب ضرورة الاختيار الأفضل وأن يعطوا أصواتهم لمن يستحق لا لمن يحبون، مشيرًا إلى أن العملية الانتخابية ترسخ مبدأ الديمقراطية وممارسة الحرية في الاختيار، لافتًا أن الانتخابات الطلابية تجرى في حيادية كاملة ودون أي تدخل من الجامعة مع إعطاء الحرية الكاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم.