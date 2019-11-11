شكرا لقرائتكم خبر عن 180 ألف زائر للمتاحف والأماكن السياحية بالإسكندرية خلال سبتمبر وأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي في الإسكندرية حصاد شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حيث شهدا تزايدا كبيرا في أعداد زوار المتاحف والأماكن السياحية بالإسكندرية.

وقال محمد سعد، مدير عام الهيئة، إن المتاحف والمواقع الأثرية في الاسكندرية استقبلت خلال الشهرين الماضيين 180 ألفا و427 زائرا بينهم 58 ألفا و774 أجنبياً و121 ألفا و653 مصرياً.

وأوضح «سعد»، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن «المسرح الرومانى استقبل 8854 زائرا، وقلعة قايتباى 118 ألفا و697، ومقابر كوم الشقافة 18 ألفا و922 زائرا، وعامود السوارى 16 ألفا و306 زائر، والآثار الغارقة 35 زائرا، ومقابر الانفوشى 54 زائرا، ومقابر الشاطبى 65 زائرا، ومقابر مصطفى كامل 68 زائرا، ومتحف الاسكندرية القومى 4 آلاف و821 زائرا، ومتحف المجوهرات الملكية استقبل 12 ألفا و605 زائراً.