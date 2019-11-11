شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية البحث العلمي يفتتح معرض الابتكارات الأول بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الاثنين، معرض الابتكارات الأول بالجامعة، والذى نظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، كما افتتحا «صقر» و«السعيد» أول نقطة اتصال براءة اختراع بالجامعة.

وأعرب «صقر» عن سعادته لمشاركته في فعاليات المعرض الذي ضم عددا من الابتكارات والمشروعات لطلاب الجامعة ومدارس التربية والتعليم والقطاعات المختلفة بمحافظة القليوبية، مؤكدا أن أكاديمية البحث العلمى تعمل على دعم المبتكرين والمبدعين بشرط أن يكون الابتكار قائما على نظام علمي، موضحا أن الأكاديمية لديها برامج تتناسب مع جميع أعمار المبتكرين لدعم طاقاتهم الإبداعية.

وأشاد رئيس الأكاديمية، خلال تفقده المعرض، بمقترح مجلس جامعة بنها بدراسة تأسيس شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار مملوكة لجامعة بنها، مؤكدا على استعداد أكاديمية البحث العلمى بالمشاركة في تأسيس هذه الشركة مع جامعة بنها، قائلا: «نقدر عاليا هذا التوجه نحو نقل التكنولوجيا ومعارض الابتكار واحتضان المبتكرين».

من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، على تحويل الأفكار البحثية المبتكرة والمتميزة إلى مشروعات ناجحة ذات قيمة اقتصادية وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الابتكار أصبح أساسيا لتنويع مصادر الدخل لدى المجتمعات ومن هنا قامت الجامعة بإنشاء مركز الابتكار وريادة الأعمال ليكون بمثابة الداعم الأساسى للمبتكرين وإنشاء ببيئة محفزة للتفوق الفكرى والإبداع العلمي.

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وأشار رئيس الجامعة إلى أن المركز يضم مجموعة من البرامج التي من شأنها تشجيع الشباب على الاختراع والابتكار والتفكير خارج الصندوق بطرق غير تقليدية، موضحا أنه من خلال أعضاء مجلس إدارة المركز يتم فحص الابتكارات والأبحاث لاختيار ما هو أصلح وأفضل فضلا عن القيام بمخاطبة الجهات المعنية لتبنى هذه الأفكار وتسجيلها كبراءة اختراع.

وأضاف السعيد أن الجامعة ستقوم بتحمل جميع نفقات تسجيل براءة الاختراع للابتكارات الجادة للطلاب بأكاديمية البحث العلمي بشرط أن يسجل اسم الجامعة كمشارك في براءة الاختراع بجانب اسم الطالب، موضحا أن هذه الخطوة ستحسن من ترتيب جامعة بنها في التصنيفات العالمية في مجالى الإبداع والابتكار.

وأشار إلى أنه جارى تأسيس شركة لنقل التكنولوجيا والابتكار بمقر الجامعة بالعبور خلال الشهرين القادمين للجامعة والمجتمع في نقل التكنولوجيا وريادة الأعمال والابتكار لربط الجامعة بالصناعة وفى اطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمى والتكنولوجى.

من جانبه، قال الدكتور أيمن سمير، مدير مركز الابتكارات بالجامعة، إن المعرض يضم ابتكارات لطلاب الجامعة ومدارس التربية والتعليم بالقليوبية والشباب والرياضة وجامعة الطفل وقصور الثقافة حيث يشارك في فعالياته 134 ابتكار ومشروعا متنوعا في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الهدف من المعرض هو فتح آفاق جديدة أمام المبتكرين لتسويق ابتكارتهم وتشجيعهم عن طريق تقديم جوائر للفائزين بالمراكز الاولي تقدر بنحو 100 ألف جنيه.

وأضاف أنه قد تم افتتاح أول نقطة اتصال براءة اختراع بالجامعة والتى ستكون مسؤولة عن تسهيل إجراءت تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية للباحثين بالجامعة وأبناء المحافظة وتوقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والاكاديمية من خلال افتتاح فرع لمكتب براءات الاختراع المصرى بالجامعة لخدمة أبناء جامعة بنها ومحافظة القليوبية.