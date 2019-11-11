شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"البيطريين" يطالب بتعيين 6 آلاف طبيب لتعويض عجز هيئة الخدمات البيطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور شرف الدين فيصل شرف محمد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، أمين عام اللجان المتخصصة بالنقابة، مجلس النقابة بتعليق أنشطة النقابة العامة، عدا اجراءات الإعانات والمنح الاجتماعية والعلاجية، وإعلان رئيس الوزراء ووزير الصحة والزراعة بذلك، لطلب تعيين أطباء بيطريين على الدرجات المالية الخالية والتى تزيد عن 6000 آلاف درجة مالية، وتعويض الاحتياج الفعلى للأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد شرف، فى تصريحات صحفية، أن ذلك يأتى إيمانًا بدور النقابة العامة، فى تعظيم دور الأطباء البيطريين، وتنسيق جهودهم وحفظ حقوقهم وخدمة المهنة فى دعم الاقتصاد الوطنى، والحفاظ علي الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، طبقا للقانون 48 لسنة 1969.

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وأوضح ضرورة تطبيق قرار 1373 لسنة 2014 بشأن الإشراف البيطري علي المزارع من خلال عقود موثقة من النقابة العامة للأطباء البيطريين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور دون خصم حوافز ومكافآت التحصين والأعباء الوظيفية، وتطبيق كادر المهن الطبية والذى تم استثناء الأطباء البيطريين منه، بجانب إلغاء شرط موافقة المحليات على ترخيص مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية حيث تتواجد معظم تلك المراكز بالقرى والعزب والنجوع خارج التنظيم.

واقترح طلب عقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء لمناقشة أوضاع المهنة، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وما يعرقل جهود البيطريين