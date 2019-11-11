شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المكتب المركزى لرصد الزلازل فى مدينة "ستراسبورج" الفرنسية، أن زلزالا بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس "ريختر" لقياس الزلازل ضرب جنوب فرنسا فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين .

وقال المكتب فى بيان، بثه راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الإثنين، إن مركز الزلزال يقع على بعد 10 كيلومترا جنوب مدينة "مونتيليمار" "، كما شعر بالزلزال السكان فى منطقة شاسعة من جنوب فرنسا لاسيما فى "مونبلييه".

Advertisements

ولم يبلغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.