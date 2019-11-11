شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب فرنسا والان مع تفاصيل الخبر
وقال المكتب فى بيان، بثه راديو "فرنسا الدولى"، اليوم الإثنين، إن مركز الزلزال يقع على بعد 10 كيلومترا جنوب مدينة "مونتيليمار" "، كما شعر بالزلزال السكان فى منطقة شاسعة من جنوب فرنسا لاسيما فى "مونبلييه".
ولم يبلغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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