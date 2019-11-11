شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أحد ضحايا «بالوعة تلا»: قوات الإنقاذ وصلت بعد ساعة ونصف من غرقهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد المرسي، شقيق فتحي المرسي أحد ضحايا بالوعة الصرف الصحي بقرية بمم التابعة لمركز تلا بالمنوفية، إن شقيقه كان يعمل سائق على جرار زراعي ويبلغ من العمر 42 عاماً ولدية ثلاث أطفال «ولدين وبنت»، وكان في طريقة لنقل بعض البضائع على الجرار الزراعي وعلم أن نجل عمه سقط في بالوعة صرف صحي بالقرية فذهب لإنقاذه.

وأضاف «المرسي»: «الناس حاولوا يمنعوه من النزول ولكنه صمم على النزول لإنقاذ نجل عمه إلا أنه توفى فور نزوله إلى الغرفة مباشرة». وأشار شقيق الضحية إلى أن قوات الإنقاذ والحماية المدنية وصلت إلى مكان الحادث بعد ساعة ونصف من غرق الضحايا في البالوعة، مضيفا أن «أحد الأهالي قام بإخراجهم من البالوعة».

أهالى ضحايا حادث بالوعة المنوفية

من جانبه، قال خالد الأقرع، نجل عم اثنين من الضحايا، إن «محمود خفاجة يعمل عامل يومية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية هو من قام بالنزول لتسليك البلاعة»، مؤكداً أنه سقط فيها ولقى مصرعه في الحال.

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وتابع «الأقرع»: «عندما سقط محمود حاول هاني نجل عمي إنقاذه ولكنه سقط ولم يخرج هو أيضاً من البلوعة، فنزل فتحي الأقرع نجل عمي الثانى وراءه ليحاول إنقاذه ولكنه لم يخرج هو أيضاً».

وأشار إلى أن «البيان الرسمى يقول إن البالوعة لم يتم تسليمها بشكل رسمي وأن الأهالي هم من فتحوها ليقوموا بتسليكها» مؤكداً أن «هذا الكلام غير صحيح وأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية هي من فتحت البالوعة لتسليكها ولكنهم فشلوا فراح ٥ أشخاص ضحايا لهذه البلوعة».

تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز تلا، يفيد بمصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين، نتيجة سقوطهم في بالوعة صرف صحي أثناء تسليكها بقرية بمم التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وانتقلت على الفور 5 سيارات إسعاف، برئاسة الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، وتم نقل المصابين لمستشفى تلا العام، والجثث إلى مشرحة المستشفى. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق. وارتفع عدد ضحايا بالوعة تلا إلى 5 وفيات.