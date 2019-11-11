شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد عثمان مديرًا لمديريات «التضامن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر مجلس الوزراء قرارًا بتعيين محمد عثمان أبو المجد عبد العزيز في وظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وشئون المدريات بالمستوى الوظيفي الممتاز بديوان عام وزارة التضامن، يذكر أن محمد عثمان كان يعمل رئيسًا للإدارة المركزية لشئون مكتب غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

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