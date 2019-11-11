شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة لمتابعة جولة الإعادة بالانتخابات الطلابية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، جولة تفقدية في كليتي الحقوق والإعلام، لمتابعة سير العملية الانتخابية في جولة إعادة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة واختيار أعضاء اللجان على مستوى 11 كلية.

وقال الدكتور الخشت، إن الانتخابات الطلابية بالجامعة تتسم بالديمقراطية والحيادية وتتم في إطار من الشفافية والنزاهة، موجهًا الطلاب، خلال جولته، بعدم الانخداع بالشعارات واختيار ممثليهم بدقة وعناية، لافتًا إلى أن الدعاية الانتخابية للطلاب مسموح بها.

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وأشار إلى أن الجامعة وضعت خطة واضحة لتسهيل عملية التصويت على الطلاب، حيث تم تخصيص صناديق زجاجية لكل فرقة بكل كلية، مشددًا على ضرورة انتظام العملية التعليمية أثناء الانتخابات وعدم تأجيل المحاضرات أو تأخيرها.

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة لمتابعة جولة الإعادة بالانتخابات الطلابية بالكليات

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة لمتابعة جولة الإعادة بالانتخابات الطلابية بالكليات

جولة تفقدية لرئيس جامعة القاهرة لمتابعة جولة الإعادة بالانتخابات الطلابية بالكليات

وتجرى جولة الإعادة في جامعة القاهرة، في 11 كلية وهي الإعلام، ودار العلوم، والتخطيط العمراني، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والآداب، والحقوق، والهندسة، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، وفي حال عدم اكتمال النصاب بجولة الإعادة يكون من حق عميد كل كلية تعيين مقرري اللجان.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، الثلاثاء 12 نوفمبر، ثم تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات يوم الأربعاء 13 نوفمبر، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.