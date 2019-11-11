شكرا لقرائتكم خبر عن «ملّي الإسكندرية»: «بابا العرب» وثيقة تأريخ لـ43 سنة خدمة لـ«البابا شنودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن جورج عضو المجلس القبى الملى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية ومستشار التعليم في المحافظة إن الفيلم الوثائقى الذي أعلن دير القديس الأنبا بيشوى في وادى النطرون إنتاجه تحت اسم «بابا العرب» هو بمثابة «وثيقة تاريخية» وتأريخ لسنوات البابا المتنيح شنودة الثالث على مدار 43 سنة خدمة على الكرسى الرسولى كبطريرك للكرازة المرقسية.

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وأوضح «جورج» في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» عقب قرار الدير بتجميد العمل بالفيلم بشكل مؤقت، الإثنين، أن «العمل يعد رد جميل لجزء من مواقف البابا شنودة الثالث الوطنية تجاه مصر خاصة في أحلك الظروف التي مرت بها الدولة على مدار تاريخه بطريركا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية»، مشيرًا إلى أنه «أحدث نهضة كنسية على مستوى الكرازة في الداخل والخارج وله مواقف وطنية يسطرها التاريخ بأحرف من نور فضلا عن نجاحه في جعل مصر وطن صغير داخل الاوطان على مستوى العالم من خلال الكنائس التي افتتحها ودشنها على مدار 43 سنة والتى كانت تحمل اسم الكنيسة القبطية الارثوذكسية لخدمة أبناء المهجر».

وأشار إلى أن «الراحل يكفيه المقولة التاريخية التي لا زال يرددها المصريون جميعاً وهى «مصر وطن يعيش فينا وليست وطن نعيش فيه» ليضرب أروع الامثلة في الوطنية والانتماء والفداء ليكمل هذه الوطنية من بعده تلميذه البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الذي جسد نفس المواقف االوطنية في أصعب الظروف التي مرت بها مصر خلال الثورة حينما قال «وطن بلا كنائس افضل من كنائس بلا وطن».

ولفت إلى إن «البابا شنودة كان واعظًا قديرًا وشاعرًا معروفًا وخدم الإنسانية سواء بخدمات أو نصائح وغيرها»، لافتا إلى أن «الفيلم سيظهر للأجيال القادمة الجوانب الإنسانية في حياته ومواقفه النبيلة سواء لمصر والعالم، وكل دقائق حياته ومواقفه الوطنية منذ طفولته وحتى انتقاله للعالم الآخر».